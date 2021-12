ConfCommercio, assenza turisti si ripercuote su economia Vda

"L'assenza di turisti si ripercuote anche nella nostra piccola regione la cui economia ruota intorno al turismo, su tutti i settori e le categorie che rappresentiamo ovvero dal commercio alla ristorazione sino a tutto il settore alimentare". E' quanto dichiara, in una nota, Graziano Dominidiato, Presidente Confcommercio VdA, facendo il punto sulle festività nella regione alpina. Secondo ConfCommercio "in questa situazione è evidente che il Governo deve sostenere in particolare queste componenti della filiera turistica adottando misure sugli ammortizzatori sociali, senza aggravi di costo per le imprese, e sull'accesso al credito, ma anche interventi fiscali e di contributi a fondo perduto parametrati alle perdite subite".