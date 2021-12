Auto investe giovane ad Aosta e fugge

La polizia locale di Aosta sta cercando un'auto che ha investito un venticinquenne aostano.

L'incidente è avvenuto verso le 19 in via Chambery. Il giovane stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stato travolto dalla vettura che poi si è allontanata senza prestare soccorso. Ha fatto un volo di vari metri per poi cadere sul selciato: è stato trasportato cosciente in ospedale dove è in corso la diagnosi. Secondo quanto si è appreso non è in pericolo di vita.