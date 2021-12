Covid, Vda sopra soglia per occupazione posti letto ospedale

La Valle d'Aosta resta sopra la soglia critica del 10% per occupazione di posti letto in area medica all'ospedale Parini. La percentuale è del 22,2%. Resta invece sotto la soglia critica per l'occupazione di posti letto in terapia intensiva.

Secondo il rilevamento Ministero della Salute-Protezione Civile del 23 dicembre , inoltre, la Valle d'Aosta è abbondantemente oltre la soglia di incidenza di 50 casi Covid per 100.000 abitanti: attualmente i casi sono 473,8 (in Italia l'indicatore è più alto solo in Veneto e Lombardia).