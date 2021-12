Covid: Lavevaz, al momento confermata Fiera di Sant'Orso

"Allo stato attuale le norme non vietano attività come il Marché Vert Noël o la Fiera di Sant'Orso di Donnas o la Foire di Aosta". Lo precisa il presidente della Regione Valle d'Aosta, Erik Lavevaz, in merito alle possibili alle ripercussioni delle nuove regole introdotte dall'ultimo decreto del Governo nell'ambito dell'emergenza Covid.

"Da subito la Regione - ha aggiunto - ha lavorato puntando molto, per la Foire, su un impianto che potesse garantire la massima sicurezza per l'evento all'interno di una fase di grande attenzione per la limitazione del contagio. Insieme alle autorità sanitarie, terremo conto dell'evoluzione della situazione delle prossime settimane, in modo da agire nel modo più adeguato trovando l'equilibrio tra la limitazione del rischio di contagio e la necessità di ritrovare spazi come quello della Foire. Dobbiamo tutti collaborare per non dover affrontare nuove rinunce: ci avviamo verso una convivenza con il virus che ci impone attenzioni nuove, ma che deve anche farci ritrovare momenti così importanti per la nostra comunità e per il nostro sistema economico e sociale".