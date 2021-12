COVID, il punto in Valle d'Aosta

In Valle d'Aosta preoccupa l'incidenza dei casi positivi: sono 473,8 per 100.000 abitanti, in terzo dato peggiore in Italia (dopo Veneto e Lombardia). La regione alpina, inoltre, resta sopra la soglia critica del 10% per occupazione di posti letto in area medica all'ospedale Parini (la percentuale è del 22,2%) mentre rimane sotto la soglia critica per l'occupazione di posti letto in terapia intensiva. I dati emergono dal rilevamento Ministero della Salute-Protezione Civile del 23 dicembre.

"Con questa pandemia che cambia di volta in volta lo scenario, mediamente il rischio di zona gialla colpisce, più o meno, tutte le Regioni" ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. Nelle ultime 24 ore in Valle d'Aosta sono stati rilevati 78 nuovi casi positivi, le guarigioni sono state 15. I contagiati attuali sono 1.104, di cui 26 ricoverati all'ospedale Parini (uno in terapia intensiva).

In merito ai recenti provvedimenti del Governo interviene il presidnete della Regione, Erik Lavevaz: "Allo stato attuale le norme non vietano attività come il Marché Vert Noël o la Fiera di Sant'Orso di Donnas o la Foire di Aosta. Da subito la Regione ha lavorato puntando molto, per la Foire, su un impianto che potesse garantire la massima sicurezza per l'evento all'interno di una fase di grande attenzione per la limitazione del contagio". "Insieme alle autorità sanitarie - ha aggiunto - terremo conto dell'evoluzione della situazione delle prossime settimane, in modo da agire nel modo più adeguato trovando l'equilibrio tra la limitazione del rischio di contagio e la necessità di ritrovare spazi come quello della Foire. Dobbiamo tutti collaborare per non dover affrontare nuove rinunce: ci avviamo verso una convivenza con il virus che ci impone attenzioni nuove, ma che deve anche farci ritrovare momenti così importanti per la nostra comunità e per il nostro sistema economico e sociale".