Sindacati, Savt lancia concorso per studenti

Il Savt ha lanciato un concorso per assegnare tre borse di studio (1000 euro e due da 500 euro) a studenti del triennio delle scuole superiori. Il contributo andrà a chi produrrà il miglior scritto sulla base di una traccia argomentativa sulla storia del Savt che dovrà contenere una riflessione sui nuovi orizzonti del sindacato. Il testo dovrà essere redatto in italiano e francese. Il bando scadrà il 25 marzo.

Il sindacato ha anche premiato Hanitriniaina Laurenciah Mochet, vincitrice del concorso grafico per la tessera 2022 destinato a studenti del Liceo artistico di Aosta.