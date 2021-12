Incendio distrugge abitazione a Nus

Un vasto incendio, divampato nella notte, ha gravemente danneggiato un'abitazione in frazione Issologne a Nus. L'allarme è stato dato intorno alle 2 di notte e i vigili del fuoco, assieme ai volontari di Nus, hanno lavorato tutta la notte per spegnere le fiamme. Sono in corso le operazioni di bonifica.

Dai primi accertamenti l'incendio sarebbe partito dalla canna fumaria, propagandosi poi al resto dell'edificio. Per permettere ai vigili del fuoco di lavorare in sicurezza per alcune ore è stata tolta la corrente in tutta la frazione. Il proprietario dell'abitazione è stato messo in salvo. L'edificio è stato dichiarato inagibile.