Covid: scuola, quarantena per 48 classi

È record quarantene nelle scuole valdostane in Valle d'Aosta. Negli ultimi sei giorni il provvedimento è scattato per 48 classi mentre si è attivata la sorveglianza sanitaria con tamponi antigenici per altre 16 classi. Il provvedimento è scattato in base alle disposizioni del servizio di Igiene e Sanità pubblica dell'Usl.