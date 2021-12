COVID, il punto in Valle d'Aosta

(ANSA) - AOSTA, 23 DIC - Il contagio da Covid-19 continua a correre in Valle d'Aosta. Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 154 nuovi casi positivi che portano il totale dei contagiati attuali a superare quota 1.000 (1.041 per l'esattezza), come non accadeva dal 23 ottobre 2020. Le guarigioni sono state 56. Cala invece la pressione sull'ospedale Parini dove i ricoverati sono 22, ma nessuno in terapia intensiva, allontanando così - per il momento - la 'zona gialla'.

A certificare la crescita della diffusione del virus è il monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe. Nella settimana dall'15 al 21 dicembre in Valle d'Aosta "si registra una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (751) e si evidenzia un aumento dei nuovi casi (23%) rispetto alla settimana precedente". Inoltre "resta sopra soglia di saturazione i posti letto in area medica (23%) mentre sono sotto soglia di saturazione i posti letto in terapia intensiva (3%) occupati da pazienti Covid-19". I nuovi casi positivi per 100.000 abitanti sono stati 353.

Sul fronte delle vaccinazioni, il 73,3% della popolazione ha completato il ciclo vaccinale per il Covid-19 (media nazionale 77,9%) a cui si deve aggiungere un ulteriore 3,8% (3,1%) che ha ricevuto solo la prima dose. Il tasso di copertura vaccinale con terza dose è del 60,6% (51,2%). (ANSA).