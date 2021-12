Ambiente e salute in Piano sostenibilità Cogne acciai speciali

Ambiente e salute sono i punti al centro del Piano di Sostenibilità 2022/2025 della Cogne Acciai Speciali, approvato nei giorni scorsi dal Consiglio di Amministrazione "quale testimonianza concreta dell'impegno che l'azienda sta portando avanti nella declinazione dei principi di sostenibilità, nella certezza che lo sviluppo sostenibile debba essere il fine e l'innovazione il mezzo per raggiungerlo".

"Con il Piano 2022-2025 - spiega il direttore generale di Cas, Monica Pirovano - la Cogne Acciai Speciali intende contribuire a perseguire la transizione climatica verso emissioni zero, utilizzano soluzioni innovative per migliorare la sostenibilità ambientale e segna quindi il nostro rafforzato impegno per sostenibilità ambientale, salute e sicurezza sul lavoro ed inclusione e sviluppo aziendale". "Cogne Acciai Speciali è leader nella produzione di acciai inossidabili e leghe di nichel - aggiunge l'amministratore delegato di Cas, Eugenio Marzorati - e per continuare a mantenere questa posizione deve proseguire il proprio impegno e le proprie azioni dell'agire e dell'investire in maniera sostenibile. È quindi interesse e mission dell'azienda perseguire il giusto bilanciamento tra competitività, produzione, sostenibilità ambientale e responsabilità sociale".