Rini, sono necessarie più risorse per aree montane

"La grande opportunità per i territori di montagna di poter incidere in maniera decisiva negli interventi di rilancio economico-sociale è direttamente correlata all'attenzione riservata loro dal Governo. È per questa ragione che ho sottoposto la necessità di dotare le aree montane sia di ulteriori risorse rispetto al fondo da 100 milioni di euro già istituito per il 2022, magari anche attraverso il finanziamento di apposite norme di settore, sia di una rivisitazione normativa che possa semplificare l'azione amministrativa degli enti locali in vista della sfida del Pnrr".

Lo dichiara il coordinatore regionale di Forza Italia Valle d'Aosta, Emily Rini, che ha incontrato a Roma il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani. "C'è stata l'immediata presa in carico delle richieste legate alla montagna e alla Valle d'Aosta - aggiunge Rini - tanto che sono già in via di definizione sia la nuova legge quadro sulla montagna sia il testo di legge sui piccoli comuni, oltre a essere già allo studio alcune specifiche misure che porteranno nuove e ulteriori risorse a beneficio dei territori e del turismo di montagna".