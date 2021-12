Pnrr: Tripodi e Minelli esultano, confermati fondi ferrovia

"Nonostante il perdurante scetticismo di autonomisti e leghisti valdostani, arriva dal Ministero delle infrastrutture la conferma dei finanziamenti per la elettrificazione della tratta ferroviaria Ivrea-Aosta e per interventi di miglioramento della linea". Lo sottolineano la vicepresidente alla Camera dei deputati del Movimento 5 Stelle Elisa Tripodi e la consigliera regionale della Valle d'Aosta Chiara Minelli (Rete civica).

"Nei prossimi cinque anni fra i fondi del Pnrr e quelli del Contratto di Programma - aggiungono - si investiranno per la tratta ferroviaria Ivrea-Aosta circa 140 milioni di euro. Si tratta del più importante investimento da quando un secolo e mezzo fa è stata costruita la tratta ferroviaria. L'occasione per una importante modernizzazione". "Esprimiamo disappunto e preoccupazione - concludono - per la scarsa attenzione e la sottovalutazione con cui la Giunta regionale della Valle d'Aosta segue l'importante tematica, che richiederebbe un potenziamento del personale del Servizio ferrovie della Regione, un coinvolgimento attivo e un monitoraggio costante della progettazione e della programmazione delle opere da realizzare".