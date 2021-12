I vigili del fuoco sono intervenuti la notte scorsa per spegnere un incendio di rifiuti a Villeneuve, in frazione Vereytaz. Hanno lavorato quattro ore per domare le fiamme. Il rogo ha interessato una piccola discarica abusiva, a pochi metri dalle case. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco. Le indagini sono affidate al Corpo Forestale della Valle d'Aosta. Non si esclude l'ipotesi dolosa.