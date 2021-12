Finisce contro pilone skilift, morto sciatore in Svizzera

Uno sciatore francese di 47 anni è morto a causa di un incidente avvenuto nel comprensorio 'Portes du Soleil', nel comune di Val-d'Illiez, sulle Alpi svizzere. Si è schiantato - per cause ancora da accertare - contro un pilone degli impianti di risalita (skilift) dopo una caduta in pista.

Lo ha comunicato la polizia cantonale. L'incidente è avvenuto verso le 14 del 20 dicembre. Lo sciatore ferito è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Sion dove è arrivato in condizioni disperate ed è deceduto il giorno seguente. Le autorità elvetiche hanno aperto un'inchiesta.