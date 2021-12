Covid, iniziati lavori al Parini per sub intensiva

Sono iniziati i lavori per il prefabbricato che dovrà contenere sette posti di terapia sub intensiva nell'area dell'ospedale Umberto Parini di Aosta. Si tratta di piccoli interventi "nei locali adiacenti, per garantire i percorsi, e di preparazione dell'area che termineranno entro la fine di gennaio", spiega il commissario dell'Usl Massimo Uberti. La struttura sorgerà accanto al reparto di Malattie infettive. Terminati i lavori preparatori "la ditta della struttura commissariale si occuperà di realizzare il prefabbricato. In primavera i lavori complessivi dovrebbero essere conclusi. Sono sette posti letto che rimarranno a disposizione del Parini, anche quando sarà finita la pandemia".