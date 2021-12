COVID, il punto in Valle d'Aosta

A causa dell'aumento dei casi positivi al Covid-19 torna a crescere la pressione sull'ospedale Parini di Aosta. Per affrontare la delicata fase sanitaria l'Usl ha avviato i lavori per il prefabbricato che dovrà contenere sette posti di terapia sub intensiva: si tratta di piccoli interventi "nei locali adiacenti, per garantire i percorsi, e di preparazione dell'area che termineranno entro la fine di gennaio", spiega il commissario dell'Usl Massimo Uberti.

La struttura sorgerà accanto al reparto di Malattie infettive.

Terminati i lavori preparatori - aggiunge Uberti - "la ditta della struttura commissariale si occuperà di realizzare il prefabbricato. In primavera i lavori complessivi dovrebbero essere conclusi. Sono sette posti letto che rimarranno a disposizione del Parini, anche quando sarà finita la pandemia".

Per far fronte alla carenza di posti letto per i malati non Covid, nel frattempo, l'attività "operatoria e alcune prestazioni ambulatoriali programmate saranno ridotte" spiega Uberti: "A differenza delle prime ondate, questa volta ci sono anche tanti pazienti non Covid, quindi c'è anche questo problema da gestire".

La diffusione del contagio nella regione alpina non si ferma.

Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 67 nuovi casi positivi e ci sono state 63 guarigioni. I contagiati attuali sono 943, di cui 24 ricoverati all'ospedale Parini (uno in terapia intensiva). Tra i contagiati ci sono anche nove suore dell'Istituto San Giovanni Bosco di Aosta. "Siamo tutte vaccinate - spiega la direttrice - con seconda dose, alcune fra le suore contagiate avevano già anche la terza. Qualcuna non ha avuto sintomi, altre stanno già guarendo". Al manifestarsi dei primi sintomi "ci siamo auto isolate. In ogni caso solo due o tre di noi hanno contatti con i bambini e l'attività della scuola". I 200 bambini dell'asilo e delle elementari "per oggi sono in Dad, nessuno è in quarantena". Da subito "abbiamo messo in atto la prudenza, la predichiamo, non avrebbe avuto senso non farlo. Adesso stiamo molto attente anche fra di noi e ci sosteniamo, bisogna essere vigili e vitali, altrimenti rischiamo un altro dolore, la depressione. Continueremo a fare le cose con semplicità e prudenza".