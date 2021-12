Atti anticonservativi, interventi su ponti di Avise e Introd

"L'attenzione rispetto al delicatissimo tema degli atti anticonservativi risponde alla necessità di tutelare maggiormente le persone che vivono un momentaneo stato di fragilità. I ponti e i viadotti devono dunque essere messi in sicurezza con idonei dispositivi e strumenti di contenimento e dissuasione". Così l'assessore regionale alle Opere pubbliche, Carlo Marzi, spiega gli interventi sui ponti di Avise e di Introd: nel primo caso le opere inizieranno la prossima primavera, nel secondo sono state concluse.

"Sul ponte di Introd - spiega Marzi - è stato installato un dispositivo di rivelazione di presenza con attivazione sonora ed è stato ammodernato e potenziato l'impianto di illuminazione stradale, in concomitanza con gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche nella zona limitrofa al ponte.

Sul ponte di Avise, sulla strada regionale 26 di Cerellaz, l'intervento prevede l'installazione di idonee barriere protettive, dell'altezza di circa 2 metri, realizzate in pannelli di rete in acciaio zincato".