Pnrr: Lavevaz, soddisfatti ma fondi ferrovia erano noti

"Al ministro Giovannini abbiamo espresso soddisfazione, ma abbiamo anche voluto rimarcare il fatto che gli investimenti per l'elettrificazione della ferrovia, di cui siamo ovviamente contenti, facevano già parte di un impegno di finanziamento che Rfi si era già assunta nei confronti della nostra regione". Commenta così il presidente della Valle d'Aosta Erik Lavevaz a proposito dei fondi concessi nell'ambito del Pnrr da parte del Ministero delle Infrastrutture. Lavevaz aggiunge comunque che "Il quadro degli investimenti per la Valle d'Aosta previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) potrà assicurare alla nostra regione interventi importanti, che ci erano stati in gran parte anticipati recentemente dal Ministro delle infrastrutture Enrico Giovannini, in un incontro cui hanno anche partecipato gli Assessori Luciano Caveri e Luigi Bertschy".