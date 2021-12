Pnrr: infrastrutture, 119,7 milioni a Valle d'Aosta

La Valle d'Aosta potrà contare su 119,7 milioni di euro per gli interventi del Pnrr nell'ambito del Ministero delle infrastrutture guidato da Enrico Giovannini. A ricevere finanziamenti sono in particolare progetti per la "Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica" con 12,7 milioni, per la "Missione 3 - Infrastrutture per una mobilità sostenibile" con 83,6 milioni e per la "Missione 5 - Coesione e inclusione" con 23,3 milioni.

In particolare i finanziamenti Pnrr per la Valle d'Aosta, relativi al ministero delle Infrastrutture, saranno così ripartiti: 7,31 milioni per il rinnovo del parco autobus; 2,74 milioni per il rinnovo delle flotte di treni; 2,7 milioni per la riqualificazione degli alloggi di edilizia pubblica residenziale; 22,06 milioni di euro per l'adeguamento e il miglioramento della linea ferroviaria Chivasso-Ivrea-Aosta e 83,6 milioni per l'elettrificazione della Aosta-Ivrea; 14,96 milioni per la cosiddetta rigenerazione urbana con il finanziamento di un progetto riguardante la città di Aosta; 8,37 milioni per la 'strategia nazione per le aree interne' che saranno ripartiti tra Bassa Valle (4,7 milioni) e Grand Paradis (3,68 milioni). Altri fondi, ancora da suddividere tra le regioni, arriveranno per strade, gestione delle risorse idriche e per interventi di sviluppo della mobilità ciclistica.