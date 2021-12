Lavevaz, mettere in sicurezza festività di fine anno

La priorità è "mettere in sicurezza le festività natalizie, confermando l'impegno nella campagna vaccinale e alzando il livello di attenzione per ciò che riguarda i comportamenti quotidiani". Lo ha ribadito il presidente della Regione Valle d'Aosta, Erik Lavevaz, durante una riunione dell'Unità di supporto e di coordinamento per l'emergenza Covid-19.

"In questo periodo in cui le occasioni di socialità e di festa si intensificano sia in ambito familiare, conviviale e anche nei luoghi di lavoro - ha aggiunto - occorrono senso di responsabilità e alto livello di attenzione: vanno adottate scrupolosamente le misure di distanziamento e di prevenzione contro la diffusione del Covid. I numeri relativi al contagio sono ancora alti e dobbiamo assumere comportamenti virtuosi che contrastino questa tendenza. La priorità rimane la tutela dei soggetti più deboli della nostra comunità. In particolare degli anziani nelle nostre case e nelle strutture, in cui, pur garantendo la possibilità delle visite dei familiari, dovranno essere valutate nuove precauzioni".