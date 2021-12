Covid: Montagnani, rischio ricovero no vax 10 volte maggiore

"In questo momento il rischio tra i vaccinati di finire in ospedale in Valle d'Aosta è dello 0,005 per cento. Tra i no vax, è lo 0,06 per cento, dieci volte maggiore". Lo spiega il coordinatore dell'emergenza sanitaria in Valle d'Aosta, Luca Montagnani.

"In sintesi - aggiunge - tra i non vaccinati rischiano di essere ricoverate sei persone su 100, tra i vaccinati 0,5 su 100".

Rispetto alla situazione attuale, al Parini ci sono 24 malati Covid-19, di cui uno nel reparto di Rianimazione. Il contagio continua a crescere "per fortuna in maniera lineare e non esponenziale". Tra i pazienti finiti in ospedale in quest'ultimo periodo, "c'è chi, tra i no vax, ha rifiutato il ricovero ed è tornato a casa e chi ha dichiarato di non voler essere intubato in caso di peggioramento". La maggior parte delle persone "però, una volta ricoverate, si pente di non essersi vaccinata prima".