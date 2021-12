COVID, il punto in Valle d'Aosta

"In questo periodo in cui le occasioni di socialità e di festa si intensificano sia in ambito familiare, conviviale e anche nei luoghi di lavoro occorrono senso di responsabilità e alto livello di attenzione: vanno adottate scrupolosamente le misure di distanziamento e di prevenzione contro la diffusione del Covid. I numeri relativi al contagio sono ancora alti e dobbiamo assumere comportamenti virtuosi che contrastino questa tendenza". Lo ha detto il il presidente della Regione Valle d'Aosta, Erik Lavevaz, che ha convocato l'Unità di supporto e di coordinamento per l'emergenza Covid-19 per fare il punto della situazione della pandemia alla viglia delle festività natalizie.

Festività che "devono essere messe in sicurezza - ha aggiunto - confermando l'impegno nella campagna vaccinale e alzando il livello di attenzione per ciò che riguarda i comportamenti quotidiani". Nelle ultime 24 ore in Valle d'Aosta sono stati rilevati 40 nuovi casi positivi al Covid-19 e ci sono state 15 guarigioni; i contagiati attuali sono 874, di cui 23 ricoverati all'ospedale Parini (uno in terapia intensiva). "In questo momento il rischio tra i vaccinati di finire in ospedale in Valle d'Aosta è dello 0,005 per cento. Tra i no vax, è lo 0,06 per cento, dieci volte maggiore" spiega il coordinatore dell'emergenza sanitaria in Valle d'Aosta, Luca Montagnani, che sottolinea: "In sintesi tra i non vaccinati rischiano di essere ricoverate sei persone su 100, tra i vaccinati 0,5 su 100".

Il contagio continua a crescere ma - secondo Montagnani - "per fortuna in maniera lineare e non esponenziale". Tra i pazienti finiti in ospedale in quest'ultimo periodo, "c'è chi, tra i no vax, ha rifiutato il ricovero ed è tornato a casa e chi ha dichiarato di non voler essere intubato in caso di peggioramento". La maggior parte delle persone "però, una volta ricoverate, si pente di non essersi vaccinata prima".