Valanga sul versante svizzero del Cervino, una vittima

Una valanga si è staccata dal versante svizzero del Cervino, uccidendo un uomo di 70 anni, svizzero residente a Berna. E' accaduto nel pomeriggio di venerdì.

Secondo le prime ricostruzioni, un gruppo di sei persone tornava da una giornata sugli sci, da Cervinia in direzione Zermatt, accompagnati da un maestro di sci, percorrendo un tratto fuori dalle piste battute, nella zona del Furgg Garten a 2.730 metri. Per ragioni ancora sconosciute una valanga si è staccata al di sopra dei freerider. Sotto la massa nevosa è finito l'uomo di 70 anni.

Gli accompagnatori hanno subito allertato i soccorsi che, intervenuti in gran numero, dopo averlo ritrovato non hanno potuto che constatarne il decesso. Il pubblico ministero ha aperto un'indagine su quanto accaduto.