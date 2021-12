Sanità: Cgil e Uil, bonus medici-infermieri crea disparità

(ANSA) - AOSTA, 18 DIC - "Neanche per sbaglio ogni tanto riescono a fare la cosa giusta nel momento giusto". Giudizio severo dei sindacati Fp-Cgil e Uil-Flp sulla manovra finanziaria varata dalla Regione e in particolare sull'indennità di attrattività regionale destinata a medici e infermieri.

"Come mai nel provvedimento - si chiedono Ramira Bizzotto e Igor De Belli - non rientrano tutte le tipologie di lavoratori che ruotano intorno alla sanità valdostana? Il 50% dei lavoratori della sanità rimane escluso da questo provvedimento" che "doveva essere esteso a tutte le lavoratrici e ai lavoratori della sanità, compresi Oss e tecnici".

Al sindacato "non piacciono le diseguaglianze, né tanto meno i provvedimenti inficiati da strumentalizzazioni politiche spesso sterili. Non si creano diseguaglianze tra i lavoratori, soprattutto se poi l'intento è quello di mettere gli uni contro gli altri". Per Fp-Cgil e Uil-Flp c'è poi "un'altra questione: il rischio è quello dell'impugnativa da parte dello Stato, come già successo nel recente passato". (ANSA).