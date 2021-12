Con 92 nuovi positivi e 33 guarigioni sale a 873 il totale dei positivi attuali al Covid in Valle d'Aosta. Lo dice il bollettino quotidiano diffuso dalla Regione. In terapia intensiva resta stabile il numero di pazienti, 2, mentre salgono da 18 a 20 quelli ricoverati nei reparti Covid. Dall'inizio della pandemia ad oggi nella regione alpina sono morte per cause legate al Coronavirus 487 persone.