Vaccini: dal 22 dicembre anche all'Isav di St-Pierre

Dal 22 dicembre la terza dose di vaccino si potrà fare anche alla clinica Isav di Saint-Pierre.

Il punto di vaccinazione effettuerà le somministrazioni il 22 e 23 dalle 15 alle 21. Sono in calendario altre dieci date per il mese di gennaio.

L'accordo fra Usl e Isav è valido fino al 31 gennaio 2022 e potrà essere rinnovato. Eventuali altre date saranno disponibili sul portale delle Poste, su cui si deve prenotare.

Dall'Usl ricordano anche che le vaccinazioni a domicilio sono riservate agli utenti con difficoltà di deambulazione o in situazioni che non consentono di andare nei centri vaccinali.

L'Azienda raccomanda quindi di selezionare la voce "vaccinazione a domicilio" durante la pre adesione solo se realmente necessario. "Ad oggi, contiamo circa 350 utenti che hanno selezionato in maniera autonoma questa opzione", spiega Leonardo Iannizzi, direttore dell'Area territoriale. Attualmente sono in fase di vaccinazione a domicilio 2.000 utenti.