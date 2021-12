Gérard, troppe disdette per restare aperti dopo feste

"Dopo le feste dovremo valutare se è sostenibile tenere le strutture ricettive aperte al 100 per cento, considerati i costi". Filippo Gérard, presidente dell'associazione albertgatori valdostani (Adava), mette in guardia sulle conseguenze legate alle restrizioni Covid sul turismo estero. "Auspico - ha detto durante l'assemblea generale dell'associazione - un intervento pesante da parte della Regione, con la quale ci vedremo la settimana prossima per ragionare su come arginare le perdite. Il problema è enorme: le disdette che stiamo ricevendo in questi giorni sul periodo di Natale e Capodanno saranno difficilmente rimpiazzabili e comunque lo saranno a tariffe ben diverse. Già nei prossimi due o tre giorni prevedo un'inflazione dell'offerta rispetto alla domanda reale".