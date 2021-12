Forestali: Tripodi, equiparare pensioni Corpo Valdostano

"L'equiparazione delle pensioni del Corpo Forestale della Valle d'Aosta è un'obiettivo che il M5S vuole raggiungere". Lo dice la deputata valdostana del Movimento 5 Stelle che, insieme agli altri deputati Alberto Manca, Vittoria Baldino, Roberta Alaimo e Maurizio Cattoi spiega: "Equiparare le pensioni dei dipendenti dei Corpi forestali delle Regioni a statuto speciale a quelle delle altre forze di polizia è un obiettivo che il Movimento 5 Stelle vuole portare a termine, attraverso la proposta di legge del collega Alberto Manca e l'emendamento alla legge di Bilancio presentato dal senatore M5S Emiliano Fenu".

Secondo i deputati "queste iniziative legislative confermano l'attenzione del Movimento 5 Stelle anche per i corpi forestali regionali che in questi anni a causa della soppressione del Corpo forestale nazionale, hanno perso un importante punto di riferimento e di coordinamento a livello nazionale. Figure professionali preziose per la tutela e la salvaguardia del nostro territorio, e che meritano un trattamento equo e rispettoso. Per questo ci auguriamo che l'emendamento depositato in legge di bilancio, che riprende la proposta di legge a prima firma Manca, venga accolto dal governo e da tutte le forze politiche presenti in Parlamento".