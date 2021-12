COVID, il punto in Valle d'Aosta

La Valle d'Aosta teme il ritorno in zona gialla alla fine dell'anno, uno dei periodi di massimo afflusso turistico. Attualmente la regione alpina con il 18,2% supera la soglia di allerta del 15% per l'occupazione dei reparti di area medica per casi Covid ma non quella del 10% nelle terapie intensive. Viste le dimensioni dell'ospedale Parini di Aosta, bastano però pochi casi gravi perché la situazione 'precipiti'. L'incidenza di casi positivi ogni 100.000 abitanti è salita a 330, una delle più alte in Italia.

Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 83 nuovi casi positivi al Covid-19, quasi il doppio rispetto alle guarigioni (41). I contagiati attuali salgono a 814, di cui 20 ricoverati all'ospedale Parini (due in terapia intensiva). Il numero delle vittime dall'inizio della pandemia nella regione alpina è 487, quattro solo negli ultimi giorni. Sul fronte scolastico, uno dei più 'delicati', nell'ultima settimana è stata disposta la quarantena per 27 classi delle scuole valdostane e per altre 24 è stata attivata la sorveglianza sanitaria con tamponi antigenici.

Infine per quanto riguarda i vaccini, archiviata la prima seduta notturna al centro di Pollein, la novità è che dal 22 dicembre la terza dose si potrà fare anche alla clinica Isav di Saint-Pierre. Il punto di vaccinazione effettuerà le somministrazioni il 22 e 23 dalle 15 alle 21. Sono in calendario altre dieci date per il mese di gennaio. L'accordo fra Usl e Isav è valido fino al 31 gennaio 2022 e potrà essere rinnovato.

Eventuali altre date saranno disponibili sul portale delle Poste, su cui si deve prenotare. Dall'Usl ricordano anche che le vaccinazioni a domicilio sono riservate agli utenti con difficoltà di deambulazione o in situazioni che non consentono di andare nei centri vaccinali. L'Azienda raccomanda quindi di selezionare la voce "vaccinazione a domicilio" durante la pre adesione solo se realmente necessario. "Ad oggi, contiamo circa 350 utenti che hanno selezionato in maniera autonoma questa opzione", spiega Leonardo Iannizzi, direttore dell'Area territoriale. Attualmente sono in fase di vaccinazione a domicilio 2.000 utenti.