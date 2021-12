Covid: Gérard (Adava), restrizioni da estero sono "porcata"

Il decreto del governo che ha posto nuove restrizioni per gli ingressi in Italia dall'estero "è una porcata". E' il giudizio del presidente dell'associazione albertgatori valdostani (Adava) Filippo Gérard. Durante l'assemblea generale dell'associazione, Gérard ha spiegato che "stavamo tornando ad un certo ottimismo, ma questo decreto ci dà una mazzata pesante e ci mette in difficoltà, anche considerando che arriva in concomitanza con il pagamento della rata Imu".

Secondo Gérard "non è possibile uscire con un provvedimento del genere al 16 dicembre, quando le persone hanno già prenotato i viaggi e pagato caparre. Rischiamo di non avere nemmeno la capacità di garantire i rimborsi".