Usl Vda, confermati direttori amministrativo e sanitario

Guido Giardini e Marco Ottonello sono stati confermati direttore sanitario e direttore amministrativo dell'Usl della Valle d'Aosta. La legge regionale del 25 gennaio 2000 stabiliva per entrambi i ruoli "la cessazione dell'incarico entro tre mesi dalla nomina del nuovo direttore generale" e la possibilità "di essere riconfermati".

Alla luce della nomina del 22 novembre di Massimo Uberti come direttore generale, i due ruoli di vertice sono stati confermati "in un'ottica di continuità con l'attuale assetto, anche e soprattutto in considerazione del permanere dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e della complessità delle azioni nelle quali è impegnata l'Azienda sanitaria", si legge in una recente delibera.