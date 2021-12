Covid: sospensione psicologa, Tar respinge istanza

"Si deve ritenere prevalente la tutela della salute pubblica in ragione del vincolo di solidarietà, cardine del sistema costituzionale". È scritto nell'ordinanza emessa dal Tar della Valle d'Aosta che respinge l'istanza cautelare in cui una psicologa valdostana chiedeva l'annullamento della sospensione dal servizio, scattata per non aver rispettato l'obbligo vaccinale.

Il ricorso si basava su due aspetti: uno costituzionale e uno relativo a presunti vizi procedurali basati sulla mancanza di un ultimo invito alla vaccinazione da parte dell'Usl prima di far scattare la sospensione.

Sul primo aspetto, il giudici di Aosta hanno sostanzialmente dato continuità all'orientamento in materia espresso dal Consiglio di Stato: sono tutti diritti garantiti costituzionalmente ma in questa situazione a quelli del privato prevalgono quelli della collettività.

Rispetto alla procedura di sospensione e alla mancanza di una "comunicazione ultimativa", gli avvocati Vittorio Barosio, Marco Briccarello, Fabio Dell'Anna e Serena Dentico, hanno evidenziato come - seppur a fronte della mancanza di un ultimo invito formale alla vaccinazione - molte erano state le comunicazioni precedenti. Inoltre, a settembre alla donna erano state prenotate direttamente dall'Usl due sedute vaccinali, disertate, e a distanza di mesi la ricorrente risulta non essersi ancora sottoposta a vaccino.

Il provvedimento di sospensione manterrà dunque la sua efficacia. Il Tribunale amministrativo fisserà un'udienza di merito e solo dopo i giudici si pronunceranno con sentenza.