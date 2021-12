Covid: nuovamente consentite visite in Rsa per anziani

Da domenica 19 dicembre in Valle d'Aosta saranno nuovamente consentite le visite dei familiari e le uscite degli ospiti per motivi non sanitari nelle strutture residenziali socio-assistenziali per anziani e socio-sanitarie per il trattamento delle demenze (Nrtd).

Per l'accesso dei familiari e dei visitatori è necessario il possesso delle certificazioni verdi Covid-19 oltre al rispetto delle misure di prevenzione e contrasto della diffusione del contagio. Inoltre, il direttore sanitario o l'autorità sanitaria competente, in relazione allo specifico contesto epidemiologico, può adottare misure precauzionali più restrittive necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.