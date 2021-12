Vaccini:terze dosi alla Cogne pure per famigliari dipendenti

Riprende la campagna di vaccinazione interna alla azienda Cogne acciai speciali (Cas).

Potranno accedere anche i familiari dei dipendenti.

"Il fatto che al nostro interno possiamo contare su due medici del lavoro e due infermieri, oltre alla collaborazione della Croce rossa italiana, ci permette in qualche modo anche di rispondere all'appello lanciato dall'Azienda Usl per incrementare la vaccinazione sul territorio regionale", dice il direttore generale Cas, Monica Pirovano.

Potranno accedere alla vaccinazione anche coloro che non hanno effettuato le prime due dosi all'interno dello stabilimento ma si sono avvalsi dei centri vaccinali sul territorio. L'azienda darà la priorità ai lavoratori. Dall'11 gennaio saranno vaccinati i dipendenti e dal 15 febbraio potranno accedere al centro di vaccinazione interno i famigliari.