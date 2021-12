Vaccini: problema al server, centro di Pollein bloccato

A causa di un problema ai server al centro vaccinale di Pollein si è creata una lunga coda. Le persone prenotate per la somministrazione del vaccino sono in attesa fuori dalla struttura.

Il centro vaccinale di Pollein è aperto dal 15 novembre, quando ha sostituito il Palaindoor di Aosta come polo vaccinale.

"Il portale delle Poste è bloccato a livello nazionale - fanno sapere dall'Usl -. Per cercare di ridurre i disagi, se la situazione non dovesse rientrare in tempi brevi, procederemo con la registrazione manuale dei dati per non interrompere il flusso della vaccinazione e per creare minor disagio possibile".