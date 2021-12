Picchia e deruba donna in strada, arrestato dai carabinieri

E' accusato di avere picchiato una donna per rubarle la borsa e 50 euro l'uomo arrestato dai carabinieri, e ora ai domiciliari in esecuzione di una misura cautelare disposta dal gip del tribunale di Aosta.

I fatti risalgono a fine novembre e sono accaduti a Villenueve. La vittima aveva frequentato per qualche giorno l'uomo fino a quando, in un scatto d'ira, l'ha presa a pugni e afferrata per la sciarpa l'ha trascinata per terra e calpestata per poi rubarle la borsa e i soldi. A occuparsi delle indagini sono stati i carabinieri delle stazioni di Donnas - Pont-Saint-Martin e Saint-Pierre.