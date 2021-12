COVID, il punto in Valle d'Aosta

(ANSA) - AOSTA, 15 DIC - In Valle d'Aosta sono morte tre persone infette da Covid-19 in poco più di 24 ore. Ai due decessi riportati sul bollettino diffuso dalla Regione - un uomo di 86 anni con due dosi di vaccino e diverse patologie pregresse, e una donna ultranovantenne nelle stesse condizioni cliniche - si aggiunge una terza morte avvenuta questa mattina, una donna anziana non vaccinata. I tre pazienti erano ricoverati all'ospedale Umberto Parini di Aosta. Il numero delle vittime dall'inizio della pandemia nella regione alpina sale così a 486.

Con 64 nuovi casi positivi registrati in 24 ore e 32 guariti, il numero delle persone attualmente positive in Valle d'Aosta sale a 810. Sono 20 i pazienti ricoverati in ospedale (uno in terapia intensiva).

Prosegue la campagna vaccinale: oggi sono arrivate 6.000 dosi di Pfizer pediatrico e dal 20 dicembre inizieranno le somministrazioni per i bambini dai 5 agli 11 anni. Le prenotazioni per questa fascia d'età si apriranno venerdì.

Già da oggi, è possibile prenotarsi dal sito delle poste per fare la terza dose al drive-in della Pépinére di Aosta, area destinata di giorno ai tamponi e che da domani aprirà in via sperimentale la sera (dalle 20 alle 24) per le somministrazioni delle dosi vaccinali.

L'Usl prevede al momento due date per le vaccinazioni serali al drive-in. Domani, dalle 20 alle 24, e il 21 dicembre sempre nella stessa fascia oraria. La prenotazione avviene tramite il portale delle Poste e sono aperte da questa mattina. Al momento, i posti a disposizione sono in tutto 200. L'idea "è quella di rendere, una volta rodato il sistema, le vaccinazioni serali a profilo libero", spiegano al drive-in, cioè senza la necessità di prenotare. A causa di un problema sul portale di Poste italiane, nel pomeriggio si sono create lunghe code fuori dal centro vaccinale di Pollein e le somministrazioni hanno subito un rallentamento. La situazione si è risolta poco prima delle 16. (ANSA).