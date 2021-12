Vaccini: 14 operatori sanitari rispondono ad appello Usl

Sono quattordici, al momento, gli operatori sanitari che hanno aderito all'appello lanciato nelle scorse settimane dal direttore dell'Usl Massimo Uberti e dall'assessore regionale alla Sanità Roberto Barmasse per reclutare personale da destinare alla campagna di vaccinazione in Valle d'Aosta. Si tratta per lo più di medici e infermieri in pensione che hanno aderito alla manifestazione di interesse.

L'invito - lanciato il 30 novembre - era rivolto "a tutti i Medici, Biologi, Farmacisti e Personale delle Professioni Sanitarie (Infermieri, Assistenti sanitari, Ostetriche, Fisioterapisti, ecc.) presenti in Valle d'Aosta ad aiutarci in questo sforzo straordinario. Ci rivolgiamo a professionisti in pensione e a liberi professionisti che siano disponibili per alcune settimane".