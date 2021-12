Covid: 103 contagi in Vda, mai così tanti da inizio aprile

Nelle ultime 24 ore in Valle d'Aosta sono stati rilevati 103 nuovi casi positivi al Covid-19.

Era da inizio aprile che non si registrava un numero così alto di contagi in un solo giorno. I guariti sono 59.

I contagiati attuali sono 780, di cui 23 ricoverati all'ospedale Parini (due in terapia intensiva). E' quanto si legge nel bollettino della Regione Valle d'Aosta. Sono 483 le vittime dall'inizio della pandemia nella regione alpina.