ANSA-IL-PUNTO/COVID: dopo 8 mesi VdA supera i 100 contagi

(ANSA) - AOSTA, 14 DIC - In Valle d'Aosta il numero dei nuovi contagiati registrati in un giorno ha superato quota 100.

Non succedeva dall'inizio di aprile. Nel dettaglio, il bollettino diffuso dalla Regione, riporta 103 nuovi casi in 24 ore. I guariti sono 59: il numero dei positivi attuali sale così a 780. Le persone ricoverate in ospedale sono 23, di cui due in terapia intensiva. Sono 483 le vittime dall'inizio della pandemia nella regione alpina.

Al drive-in della Pépinière di Aosta, lunedì l'Usl ha sottoposto a tampone 900 persone: un test ogni 30 secondi. In due giorni, le prenotazioni sono state più di 1.300. "Il 60 per cento dei tamponi sono per le scuole - spiega il direttore del 118 e coordinatore del drive-in, Luca Cavoretto -, molti altri riguardano persone a cui deve essere certificata la guarigione con molecolare, altrimenti rimarrebbero in quarantena e non potrebbero rientrare a lavorare. Al momento la percentuale di turisti è irrisoria, sono pochissimi".

Il sistema "funziona bene ed è ben rodato - prosegue Cavoretto - il problema è che manca personale, ci vuole una forte motivazione per lavorare qui, è diverso rispetto allo stare in ambulatorio. Facciamo il possibile, chiediamo solo che la gente abbia pazienza".

Sul fronte del personale sanitario, sono 14, al momento, gli operatori che hanno aderito all'appello lanciato a fine novembre da Regione e Usl per reclutare persone da destinare alla campagna di vaccinazione in Valle d'Aosta. Si tratta per lo più di medici e infermieri in pensione che hanno risposto alla manifestazione di interesse pubblicata a fine novembre e rivolta "a tutti i Medici, Biologi, Farmacisti e Personale delle Professioni Sanitarie (Infermieri, Assistenti sanitari, Ostetriche, Fisioterapisti, ecc.) presenti in Valle d'Aosta ad aiutarci in questo sforzo straordinario". (ANSA).