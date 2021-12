Vaccini: Montagnani, testati e sicuri per i bimbi

(ANSA) - AOSTA, 13 DIC - Entro il 22 dicembre, come anticipato nei giorni scorsi dal direttore generale dell'Usl Massimo Uberti, arriveranno anche in Valle d'Aosta le prime dosi di vaccino da destinare ai bambini dai 5 agli 11 anni.

"Se avessi figli in quella fascia d'età li vaccinerei senza problemi - spiega il coordinatore dell'emergenza sanitaria Luca Montagnani -. Agli indecisi posso dire che il vaccino è stato fatto a milioni di bambini negli Stati Uniti, e pur usando un altro vaccino proteico, a Cuba hanno vaccinato il 95% della popolazione dai 2 anni in su. In Israele stanno vaccinando da due mesi, bisogna stare tranquilli e sicuri".

Sono "evidenze scientifiche". I bambini che contraggono il Covid "rischiano meno degli adulti, però purtroppo ci sono stati comunque ricoveri e a volte con esiti tragici. Per di più, c'è il long Covid, che sarebbe meglio evitare ai piccoli".

Oltre al discorso "medico c'è anche quello psico-sociale: è importante che i bambini possano andare a scuola, vivere tranquilli, stare con i loro amichetti". (ANSA).