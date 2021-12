Inchiesta vaccini: Bertin, deluso chi voleva speculare

(ANSA) - AOSTA, 13 DIC - "Chi, in quest'aula e al di fuori, ha tentato di speculare sulla vicenda, non ha avuto grandi soddisfazioni". Il presidente del Consiglio Alberto Bertin ha commentato così, in apertura dei lavori del Consiglio regionale, la notizia della richiesta di archiviazione da parte della procura di Aosta per la sua posizione nell'inchiesta sulle vaccinazioni, nella quale è accusato di falsa testimonianza.

Bertin ha spiegato di aver appreso "che è stata richiesta da parte della Procura di Aosta l'archiviazione della mia posizione sull'indagine vaccini, a conferma della correttezza del mio operato e della veridicità delle dichiarazioni da me rese" (ANSA).