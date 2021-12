Covid: Lavevaz, contagi rallentano, sistema sanitario regge

(ANSA) - AOSTA, 13 DIC - "Nei giorni scorsi abbiamo registrato in Valle d'Aosta un rallentamento della crescita dei casi, che era stata vertiginosa nelle settimane precedenti". Lo ha riferito il presidente della Regione Erik Lavevaz aprendo i lavori del Consiglio regionale. Lavevaz ha spiegato che "i livelli di rischio rimangono alti, ma ad oggi le strutture sanitarie hanno potuto reggere all'impatto di questa ondata".

Per il presidente valdostano "la sfida vaccinale continua a essere centrale, anche perché ci aspetta un momento di grande afflusso sul nostro territorio: ribadisco il mio appello a lavorare tutti insieme per metterci tutti nelle condizioni di affrontare al meglio la stagione invernale. Abbiamo raggiunto risultati importanti, che adesso devono essere mantenuti grazie a uno sforzo collettivo". (ANSA).