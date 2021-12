Covid: crisi posti letto ordinari al Parini, manca personale

(ANSA) - AOSTA, 13 DIC - "Siamo in crisi con i posti letto per i malati non Covid". A dirlo è il coordinatore dell'emergenza sanitaria in Valle d'Aosta, Luca Montagnani.

All'ospedale Umberto Parini di Aosta è aumentata la necessità di ricoveri ordinari, e "la cosa va avanti da tempo". I 18 posti del Covid-1, allestito nel reparto di Neurologia, "sono vuoti, il problema è che manca il personale che è impegnato altrove e non si potrebbe aprire comunque, anche riconvertendo i posti letto in ordinari". In generale "i reparti Covid, soprattutto per cure sub intensive, richiedono una quantità di personale importante, quindi si tagliano risorse ai reparti normali.

Questa è la situazione". (ANSA).