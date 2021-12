Covid: 736 contagiati attuali in Valle d'Aosta

(ANSA) - AOSTA, 13 DIC - In Valle d'Aosta nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 4 nuovi casi positivi al Covid. Otto casi sono stati diagnosticati in Valle d'Aosta a persone non residenti in regione che sono rientrate al proprio domicilio (il bollettino diffuso dalla Regione riporta quindi -4 nuovi casi).

Non si rileva nessun guarito (un contagiato, risultato negativo, si è ripositivizzato).

I contagiati attuali sono 736, di cui 22 ricoverati all'ospedale Parini (due in terapia intensiva).

Sono 483 le vittime dall'inizio della pandemia nella regione alpina. (ANSA).