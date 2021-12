Caveri: riconoscere a montagna handicap naturale permanente

(ANSA) - AOSTA, 13 DIC - "La montagna va considerata come territorio ad handicap naturale permanente". Lo ha detto l'assessore Luciano Caveri oggi durante la tavola rotonda 'Le montagne e lo sviluppo sostenibile' organizzata al Forte di Bard dall'assessorato dell'Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate per la commemorazione annuale della Giornata Internazionale della Montagna.

Dopo il videomessaggio inviato dal presidente del Comitato europeo delle Regioni Apostolos Tzitzikostas, Caveri ha da un lato lanciato un appello a una riflessione seria allo sviluppo sostenibile e dall'altro una richiesta al governo italiano di coinvolgere le Regioni nel processo di ridefinizione della legge in favore delle zone montane. "La questione del cambiamento climatico - ha detto Caveri - rischia di modificare completamente la geografia dei nostri territori con evidenti ricadute economiche e sociali: la montanità deve perciò essere il punto di partenza per ripensare non solo gli assetti economici e sociali ma anche quelli normativi. Assistiamo, anche, ad ulteriori processi: da quello demografico dello spopolamento a quello dei sovraccosti della montagna che interessano gli aspetti che vanno dall'agricoltura ai servizi pubblici". (ANSA).