Incendio in un bar di Courmayeur, danni limitati

Nella notte i vigili del fuoco di Aosta e del distaccamento di Courmayeur sono intervenuti per due incendi. Uno è divampato in un bar nel centro di Courmayeur, il Goù e l'altro al forno comunale per cuocere il pane di Quart.

A Courmayeur l'allarme è scattato intorno alle 2. Dai primi accertamenti le fiamme sarebbero divampate dalla cucina del bar.

''Fortunatamente i danni sono circoscritti alla cucina e al balcone - spiega il titolare del locale, Edoardo Melgara, delegato di Confcommercio - il resto del locale non è stato interessato''. Questa mattina, i pompieri sono tornati sul posto per accertare le cause dell'incendio.

Altro intervento a Quart dove è stato danneggiato il tetto del forno del paese. Probabilmente le fiamme sono partita dalla brace rimasta accesa.