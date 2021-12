Covid: Usl 'Aosta rischiamo Natale in giallo, vaccinarsi'

"Con un altro ricovero in Rianimazione rischiamo un Natale in zona gialla". Lo sostiene il direttore sanitario dell'Usl di Aosta, Guido Giardini. Il bollettino Covid-19 riporta due ricoveri in Terapia intensiva: si tratta di un uomo non vaccinato e di una donna di 73 anni con due dosi.

"Con 19 ricoveri in area medica siamo già oltre il 15 per cento dei posti occupati previsti per il cambio di colore - aggiunge - ora tutto dipende dalla Rianimazione, basta un altro paziente, dal quarto in siamo in giallo". Quello che bisogna fare "è spingere sulle terze dosi, usare le protezioni previste in città dove c'è il rischio di assembramenti e vaccinarsi per chi non si è ancora vaccinato, è l'unico modo per poi avere una vita sociale pseudo normale e prevenire i contagi".

"Stiamo ultimando gli ultimi dettagli organizzativi e dalla fine della prossima settimana potremo iniziare con le vaccinazioni serali anche al Drive-in della Pépinière di Aosta - aggiunge Giardini - e inoltre già da lunedì l'orario del centro vaccinale della Grand-Place di Pollein sarà ampliato fino alle 24, per due sere alla settimana".