Sci: Valsavarenche apre le due piste di fondo

Sono ufficialmente aperte le due piste di fondo di Valsavarenche, nel Parco del Gran Paradiso. A Pont, in fondo alla vallata, a 2000 metri di quota, l'anello battuto è di circa 5 chilometri, mentre più in basso, a Dégioz, il tracciato si sviluppa per circa 7 chilometri.

"La neve caduta negli ultimi giorni - spiega il sindaco, Giuseppe Dupont - ci ha permesso di aprire finalmente anche il tratto che interessa la zona del capoluogo. La stagione è iniziata nel migliore di modi, ora speriamo che faccia freddo e che le condizioni ci consentano di continuare a pieno regime fino in primavera".