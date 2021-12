Sci: aperte da oggi le piste di Breul-Cervinia

Sono aperte da oggi le piste di sci di fondo di Breuil-Cervinia. Servirà invece ancora qualche giorno per di mettere in funzione l'impianto di Champlève, sempre in Valtournenche.

Da questa stagione il Club des Sports, gestore di entrambe le piste, introduce la biglietteria online attraverso il portale cdsports.it. Gli utenti, una volta arrivati nella località, possono scansionare il qr code e procedere in autonomia all'acquisto dei giornalieri e degli skipass stagionali di località.